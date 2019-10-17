Источник: вице-губернатор Тамбовской области Чулков стал фигурантом дела о мошенничестве

ТАМБОВ, 17 октября. /ТАСС/. Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, задержанный накануне вечером у администрации Тамбова, является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Чулков проходит по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). В настоящий момент вице-губернатор находится в изоляторе временного содержания, вопрос о мере пресечения будет решен в течение трех суток", - сказал собеседник агентства.

В мае этого года в комитете по управлению имуществом Тамбовской области, который возглавляет Чулков, прошли обыски в связи с уголовным делом по несостоявшейся реконструкции рынка в городе Рассказове, на который из областного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства было выделено 50 млн рублей, которые впоследствии были похищены. Тогда оперативные мероприятия проводились в том числе и в кабинете самого Чулкова. Сразу после этого был арестован генеральный директор АО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области" Андрей Блудов. Его подозревают в незаконном предоставлении мер государственной поддержки.

Чулков возглавляет комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года. В 2008 году он был назначен на должность заместителя главы администрации области.