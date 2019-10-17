Дело возбуждено в отношении водителя троллейбуса после ДТП в Чебоксарах

ТАСС, 17 октября. Водитель троллейбуса, который в среду попал в ДТП в Чебоксарах, стал фигурантом дела об административном правонарушении. Ему грозит штраф либо лишение прав на срок до 2 лет, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

"В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровья потерпевшим. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от 10 до 25 тыс. рублей либо лишение прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что водитель был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов опросили мужчину по обстоятельствам ДТП. С его слов, у него свело ногу во время управления троллейбусом. Другие версии аварии пока не рассматриваются.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, водитель доставлен в больницу скорой медицинской помощи. "Водитель находится в нейрохирургическом отделении. Его состояние средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

В аварии пострадал 31 пассажир троллейбуса, в том числе 10 несовершеннолетних. Госпитализированы в медучреждения шесть пассажиров, один из которых ребенок. Троллейбус, следовавший по городскому маршруту № 1, перевозил 40 пассажиров. Во время движения он врезался в фонарный столб.