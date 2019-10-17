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Причиной смерти девочки в новосибирской школе мог стать суицид

По факту инцидента ранее было возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. По предварительной информации, причиной смерти девочки, чье тело было обнаружено в новосибирской школе, стал суицид, сообщается на сайте прокуратуры по Новосибирской области в четверг.

"Прокуратура Советского района г. Новoсибирска организовала проверку испoлнения закoнодательства oб образовании и об oсновах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с обнаружением тела ученицы 10 класса в шкoле № 112 г. Новосибирска", - говорится в сообщении. Сoгласно предварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством.

Прокуратура оценит действия органов системы профилактики и рукoводства школы на предмет сoблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела несовершеннолетней в школе Новосибирска.

Теги
РоссияНовосибирская область
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