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В Нижегородской области депутата сельсовета задержали по подозрению в ДТП с одним погибшим

По версии следствия, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии во время аварии

ТАСС, 17 октября. Депутата сельсовета Дальнеконстантиновского района Нижегородской области задержали по подозрению в совершении ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего депутата одного из сельсоветов Дальнеконстантиновского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 13 октября подозреваемый ехал в нетрезвом состоянии за рулем иномарки в направлении Нижнего Новгорода, он столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем ВАЗ, водитель которого 17 октября от полученных в результате ДТП травм умер в больнице.

"Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
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