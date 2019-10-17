В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве при аренде автомобиля

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который не выполнив договор аренды автомобиля, нанес ущерб фирме на сумму более 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили с пресс-службе столичного главка полиции.

"В ОМВД России по району Нагатино-Садовники с заявлением о мошенничестве обратился генеральный директор одной из фирм. По словам заявителя, неизвестный заключил договор на аренду автомобиля марки KIA, принадлежащего организации на правах лизинга. После этого злоумышленник, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, скрылся. Ущерб от его действий составил более 1,4 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). "В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий", - уточнили в полиции.