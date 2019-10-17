Верховный суд Дагестана подтвердил проведение обыска в Каспийском городском суде

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур изъяли системный блок и пистолет после обыска в кабинете судьи Каспийского городского суда, об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"16 августа коллегией Верховного суда Республики Дагестан республиканскому управлению ФСБ было дано согласие на проведение оперативно-разыскных мероприятий в кабинете судьи Каспийского городского суда, на основании которого 16 октября в период времени с 15:30 до 17:30 в кабинете судьи были проведены мероприятия. В ходе обыска в кабинете был изъят системный блок и пистолет Макарова", - сообщила собеседница агентства.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах республики, изъятый у судьи пистолет был служебным.

По данным МВД Дагестана, прошедшие в Каспийском городском суде оперативные мероприятия не имели отношения к работе суда. "Мероприятия сотрудниками правоохранительных органов проводились, но никакого отношения к деятельности суда они не имели", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства в Instagram.

В среду источник ТАСС в силовых структурах республики сообщил, что в Каспийском городском суде силовики провели обыски и выемку документов в рамках возбужденного уголовного дела. Источник не уточнил сути уголовного дела, в рамках которого прошли мероприятия.