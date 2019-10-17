В Абакане женщина сбила на автомобиле девочку, спросила у нее дорогу и уехала

ТАСС, 17 октября. Сотрудники ГИБДД ищут водителя - женщину которая на автомобиле сбила 12-летнюю девочку, спросила у нее дорогу и уехала с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД.

"Автомобиль сбил 12-летнюю девочку, после чего из него вышла женщина, спросила у пострадавшего ребенка, как ей проехать на улицу Тургенева, и уехала", - сообщил представитель ведомства.

По словам собеседника агентства, ребенок в результате ДТП получил перелом лодыжки и ушиб колена. Сотрудники автоинспекции устанавливают личность женщины.

На вид женщине 40-50 лет, она управляла предположительно автомобилем ВАЗ -2114.