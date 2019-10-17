Суд приговорил к 19 годам колонии мужчину по делу о стрельбе в центре Казани

КАЗАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана приговорил к 19 годам колонии строгого режима Рината Раимджанова по делу о стрельбе в центре Казани, в результате которой один человек погиб. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ему назначено наказание - 19 лет исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана, гособвинение по делу представлял прокурор республики Илдус Нафиков, в прениях он предлагал назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

"В итоге суд приговорил подсудимого к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, суд удовлетворил заявление прокурора Татарстана о взыскании с осужденного затрат на лечение потерпевшего в размере свыше 190 тыс. рублей в пользу Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан", - говорится в сообщении ведомства. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

В августе 2019 года пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении Раимджанова. По версии следствия, вечером 25 декабря 2018 года Раимджанов, вооружившись пистолетом системы Токарева, подошел к автомобилю, припаркованному на улице Островского в Казани, и через стекло выстрелил в плечо мужчине, сидевшему за рулем иномарки. Потерпевший вышел из автомобиля и попытался обезоружить Раимджанова, тот выстрелил ему в голову. Затем фигурант дела ранил второго мужчину, который находился в том же автомобиле, в бедро и живот. Пострадавших мужчин госпитализировали, позже один из них умер.

Раимджанову удалось скрыться, его задержали 15 мая 2019 года.