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Полиция подтвердила задержание тамбовского замгубернатора по делу о мошенничестве

Он подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок"

ТАМБОВ, 17 октября. /ТАСС/. Полиция подтвердила факт задержания вице-губернатора региона Глеба Чулкова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, об этом в четверг сообщается на сайте УМВД по региону. Ранее о задержании вице-губернатора ТАСС сообщил ряд информированных источников, приближенных к правоохранительным органам.

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"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению") и частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), в порядке статьи 91 УПК РФ задержан заместитель главы администрации Тамбовской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, чиновник подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью.

В мае этого года в комитете по управлению имуществом Тамбовской области, который возглавляет Чулков, прошли обыски в связи с уголовным делом по несостоявшейся реконструкции рынка в городе Рассказово, на которую из областного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства было выделено 50 млн рублей, эти средства впоследствии были похищены.

Тогда оперативные мероприятия проводились в том числе и в кабинете самого Чулкова. Сразу после этого был арестован генеральный директор АО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области" Андрей Блудов. Его подозревают в незаконном предоставлении мер государственной поддержки.

Чулков возглавляет комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года. В 2008 году он был назначен на должность заместителя главы администрации области.

Теги
РоссияТамбовская область
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