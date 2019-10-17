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В Москве задержали мошенника, продававшего пенсионерам гречневую крупу под видом лекарств

Одна из пострадавших передала злоумышленнику 400 тыс. рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали лжеврача, который лечил пожилых жителей Москвы гречневой крупой вместо медикаментов. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что на городской телефон 84-летней москвички позвонил мужчина, который представился врачом. Он сообщил, что по результатам анализов у пенсионерки обнаружено серьезное заболевание, и ей необходимо приобрести лекарство. Вскоре к ней домой пришел злоумышленник, который передал якобы медикаменты и пояснил, что на следующий день ее навестит медсестра, которая даст схему лечения. Потерпевшая отдала ему около 400 тыс. рублей. На следующий день женщина вскрыла сверток, в котором оказалась гречневая крупа", - рассказала она.

По словам Волк, аналогичный случай произошел с 87-летней жительницей района Южное Тушино, которая передала псевдоврачу 100 тыс. рублей и вместо лекарства также получила упаковку гречки.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере")."В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Сходненской улице Москвы", - добавила представитель ведомства. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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