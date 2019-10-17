Суд арестовал подозреваемых в убийстве женщины, пропавшей при продаже автомобиля на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Подозреваемые в убийстве женщины, которая пропала при продаже автомобиля на Урале, арестованы до 11 декабря. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбург продавать свой автомобиль и не вернулась, была найдена мертвой 15 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ранее сообщал, что у нее остался девятилетний ребенок.