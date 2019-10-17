Суд арестовал подозреваемых в убийстве женщины, пропавшей при продаже автомобиля на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Подозреваемые в убийстве женщины, которая пропала при продаже автомобиля на Урале, арестованы до 11 декабря. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбург продавать свой автомобиль и не вернулась, была найдена мертвой 15 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ранее сообщал, что у нее остался девятилетний ребенок.
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"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток - до 11 декабря", - сказал судья.
Трое подозреваемых в преступлении частично признали вину.
"Они все признали частично вину в соответствии со ст. 162 УК РФ ("Разбой"), которая им была предъявлена. В соответствии со ст. 105 УК РФ ("Убийство") они вину не признают, как я понимаю", - сказал помощник прокурора Ленинского района Алексей Мартынов.
12 октября следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что ведутся поиски 27-летней женщины, возбуждены два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Разбой". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, задержаны трое подозреваемых: женщина и двое мужчин. Ранее один из подозреваемых признался, что группа изначально приняла решение об убийстве.