Рейс из Ташкента в Петербург сел в Казани из-за недомогания пассажира

КАЗАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Самолет, летевший из Ташкента в Санкт-Петербург, совершил в четверг вынужденную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

"В четверг от диспетчера Международного аэропорта "Казань" им. Г. Тукая поступило сообщение о том, что в 10:40 мск совершил вынужденную посадку самолет Boeing-767 "Узбекских авиалиний", который следовал по маршруту город Ташкент - город Санкт-Петербург, в связи с ухудшением самочувствия одного пассажира", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 11:20 мск гражданина Малайзии доставили в республиканскую клиническую больницу, в 11:39 мск самолет продолжил движение по маршруту.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, пациент обратился с жалобами на боль в животе. "Угрожающей жизни ситуации не было, но молодому человеку рекомендовали госпитализацию, от которой он отказался", - сказала собеседница агентства.

В новость внесены изменения (14:22 мск) - добавлены подробности о состоянии пассажира.