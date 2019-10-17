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Полицейские установили женщину, повредившую портреты на Аллее Славы на Ставрополье

Она признала вину

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личность женщины, которая подозревается в совершении акта вандализма на Аллее Славы села Красногвардейского Ставропольского края. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления МВД.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись повреждения портретов на Аллее Славы в ставропольском селе. Неизвестная девушка в темное время суток прошла по аллее, царапая портреты.

"Сотрудники полиции реализовали и провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В результате полицейские установили личность и местонахождение женщины, причастной к совершению противоправного деяния. Ее доставили в отдел внутренних дел, где она призналась в содеянном", - говорится в сообщении.

По данным администрации Красногвардейского района, факт вандализма произошел в селе 14 октября, пострадали 11 мемориальных щитов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

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РоссияСтавропольский край
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