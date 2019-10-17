В отношении главы управления ЖКХ Таганрога возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщается на сайте управления Следственного комитета по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, достоверно зная о том, что прием твердо-коммунальных отходов любого класса опасности на полигон твердых бытовых отходов запрещен, своими действиями способствовал незаконному использованию полигона ТБО города Таганрога подконтрольным управлению ЖКХ предприятием, у которого отсутствовала лицензия на соответствующую деятельность. "Действия чиновника повлекли загрязнение окружающей среды и причинили вред почвам Российской Федерации в размере не менее 412 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, добавили в СК, сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе обыски по месту жительства фигурантов и в помещении администрации Таганрога.