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Экс-министру финансов КЧР предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

По данным следствия, Рустам Эльканов устроил знакомого на должность своего заместителя, пообещав ему покровительство в вопросах, связанных с прохождением государственной службы

ЧЕРКЕССК, 17 октября. /ТАСС/. Бывший министр финансов Карачаево-Черкесской Республики Рустам Эльканов обвиняется в превышении должностных полномочий, а именно в трудоустройстве знакомого на должность своего заместителя, который впоследствии не выполнял своих обязанностей. Об этом сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра финансов Карачаево-Черкесской Республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Согласно информации следствия, Эльканов устроил знакомого на должность своего заместителя, при этом "пообещав последнему покровительство в вопросах, связанных с прохождением государственной службы". С сентября 2011 года по ноябрь 2017 года заместитель не работал на новом месте, находясь в другом регионе, но периодически выполнял поручения руководителя.

На протяжении этого периода назначенному сотруднику из республиканского бюджета начислялась заработная плата, общая сумма выплат составила более 2,6 млн рублей. Дело экс-министра направлено в Черкесский городской суд.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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