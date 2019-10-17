Вознаграждение за помощь в поисках убийцы ветерана из Рязани отдали на благотворительность

Тела 91-летнего ветерана и его жены обнаружили вечером 26 сентября в их квартире в Рязани. Губернатор области Николай Любимов сообщил, что местный меценат заплатит 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет в раскрытии убийства.

РЯЗАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Денежное вознаграждение, обещанное рязанским меценатом за помощь в раскрытии убийства ветерана Великой Отечественной войны и его супруги, перечислили в региональное отделение "Российского детского фонда" и в городскую организацию ветеранов войны и труда. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов.

9 октября областное управление СК сообщило о задержании предполагаемого убийцы - 20-летнего мужчины. Молодой человек, по данным следствия, также причастен к серии мошенничеств и краж у пожилых людей.

"Средства денежного вознаграждения в равных долях были перечислены на счета рязанского областного отделения "Российского детского фонда" и городского отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов", - отметил собеседник агентства.

"Значимой информации от граждан, которая помогла бы в раскрытии преступления, не поступило, преступление раскрыто благодаря следователям и оперативным сотрудникам", - говорится в направленном на адрес губернатора письме главы регионального следственного управления СК РФ Владимира Никешкина.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя управления Анжелика Евдокимова, сотрудники правоохранительных органов поблагодарили жителя Рязани Михаила Агапкина, который помог раскрыть это преступление. Некоторое время назад мужчина повесил на дом камеру видеонаблюдения. В ходе осмотра места происшествия криминалисты самостоятельно обнаружили устройство и изъяли видеозапись, которая и помогла в конечом итоге раскрыть преступление.