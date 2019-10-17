В Махачкале водитель сбил двух школьниц

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Водитель в Махачкале в четверг утром сбил двух девочек-подростков, которые шли в школу. Он пытался скрыться, но был задержан, сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

"17 октября 2019 года примерно в 07:30 утра на территории дачного сообщества "Пальмира" неизвестный совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. После произошедшего водитель автомобиля скрылся с места преступления. В результате наезда пострадали две девочки 12 и 13 лет, которые направлялись в школу", - говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.

По данным полиции, девочек доставили в больницу. Одну из них, по предварительным сведениям, уже отпустили домой.