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Экс-полицейского из Новороссийска арестовали по делу о хранении боеприпасов

Ранее на опубликованном в соцсети видео он сообщил, что у него есть тротил, и он намерен добровольно сдать его полиции

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новороссийска арестовал до 15 ноября бывшего полицейского из Новороссийска Алексея Дымовского по делу о хранении боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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Ранее источник ТАСС в экстренных службах Кубани сообщил, что правоохранительные органы возбудили против Дымовского дело по статье о хранении боеприпасов. По данным источников в экстренных службах, при обысках у него обнаружили нелегальную мастерскую по изготовлению оружия. Официально правоохранительные органы на Кубани данную информацию не комментировали.

"Октябрьский районный суд города Новороссийска избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 ноября", - сказали в пресс-службе.

В понедельник в соцсетях появилось видео, на котором Дымовский сообщает, что у него имеется тротил, и он намерен добровольно сдать его полиции. Экс-полицейского задержали, с ним проводились следственные действия.

В 2009 году Дымовский опубликовал в интернете видеоролик, в котором жаловался на руководство, низкую заработную плату, заявлял о коррупции в правоохранительных органах и о том, что руководство полиции в Новороссийске для повышения статистики раскрываемости преступлений вынуждает сотрудников фальсифицировать факты.

Теги
РоссияКраснодарский край
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