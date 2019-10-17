В Перми возбудили дело после гибели пенсионерки в результате нападения собак

ТАСС, 17 октября. Уголовное дело о халатности возбудили в отношении городской службы Перми по регулированию числа бездомных животных после смерти пожилой женщины в результате нападения стаи собак. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). При осмотре камер наружного видеонаблюдения были получены данные о том, что пропавшая пожилая женщина могла стать жертвой нападения бродячих собак. Учитывая повышенный общественный резонанс и общественную опасность произошедшего, уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Пермскому краю", - говорится в сообщении.

Сообщение об исчезновении 87-летней жительницы Перми поступило 14 октября, на следующий день на территории Мотовилихинского района города были обнаружены человеческие останки и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине. Следствие предполагает, что умершая могла стать жертвой нападения бездомных собак.

"Обязанности по регулированию численности собак возложены на должностных лиц МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек", являющегося подведомственным учреждением администрации Перми. Имеются данные, свидетельствующие о том, что указанные должностные лица свои обязанности надлежащим образом не исполняли", - добавили в СК.

Следователи изъяли документы учреждения для изучения, проводится подворовой обход близлежащих домов, назначены судебные экспертизы для идентификации обнаруженных останков. В ходе расследования действиям должностных лиц, ответственных за регулирование численности безнадзорных собак и кошек в Перми, будет дана правовая оценка.