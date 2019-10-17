В США отложили вынесение приговора россиянину Лисову до 21 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Вынесение приговора российскому программисту Станиславу Лисову, который ранее признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки, отложили до 21 ноября. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу данных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

"Слушание по делу Станислава Витальевича Лисова перенесено: вынесение приговора назначено на 21 ноября 2019 года", - говорится в материалах суда. Заседание пройдет в 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск) под председательством судьи Валери Капрони.

Вынесение приговора Лисову переносится второй раз. Изначально оно планировалось на 27 июня, потом - на 25 октября.

В феврале адвокат Лисова Аркадий Бух сообщил ТАСС, что россиянин, экстрадированный в 2018 году в США из Испании, признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения. Юрист отметил тогда, что максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет.

Ранее сообщалось, что Лисову, которого власти США обвинили в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации, может грозить тюремное заключение сроком до 35 лет. По данным прокуратуры, с помощью NeverQuest хакеры пытались похитить миллионы долларов. Как утверждают власти США, Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса. Россиянин был арестован в январе 2017 года в Испании и экстрадирован в США в январе 2018 года.