Два человека пострадали в ДТП с участием трех автомобилей на МКАД

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей, в том числе грузового, произошла на МКАД. Одна из машин в результате столкновения перевернулась, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Столкновение трех автомобилей, среди которых одна грузовая машина, произошло на 12-м километре МКАД. В результате аварии произошло опрокидывание одного транспортного средства", - сказала собеседница агентства. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, пострадали двое человек, позже в Госавтоинспекции уточнили, что медицинская помощь никому не потребовалась.

В новость были внесены изменения (17:02 время мск) — добавлены подробности по тексту.