Экс-главу департамента городского хозяйства Севастополя арестовали на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Бывший глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов арестован на два месяца в четверг в рамках уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

"Избрать меру пресечения в отношении Тарасова в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 14 декабря включительно", - сообщил судья.

Представитель следствия, ходатайствуя о заключении Тарасова под стражу, отметил, что подозреваемый "может оказать давление на свидетелей, сокрыть документы". При этом следствие не располагает документами о заболеваниях, которые бы препятствовали заключению Тарасова под стражу.

Ранее сообщалось, что Тарасов подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений "Южные". По данным следствия, он дал "заведомо незаконное указание на заключение контракта на строительство". Тарасов задержан 15 октября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Тарасов подозревается в том, что, занимая пост директора департамента городского хозяйства города Севастополя, дал подчиненному заведомо незаконное указание на заключение контракта на строительства КОС "Южные" и исключения из него пункта об обязательном казначейском сопровождении", - сказал представитель обвинения. Он отметил, что в результате на счет в одном из банков было перечислено более 2 млрд рублей. "Что позволило подрядчику использовать не менее 500 млн рублей на цели, не связанные с выполнением работ по контракту, а 1,3 млрд рублей были заблокированы на счетах в банке в связи с отзывом лицензии данного банка", - добавил представитель правоохранительных органов.

КОС "Южные"

В марте 2018 года подрядчик приступил к строительству канализационно-очистных сооружений "Южные", реконструкция которых предусмотрена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Построить объект в ранее заявленные сроки не удалось, так как при реализации проекта возникли сложности, связанные с тем, что деньги, предназначенные для строительства очистных сооружений, оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей на строительство КОС "Южные" был заключен с грубыми нарушениями. При этом пункт о казначейском сопровождении был исключен, хотя оно является обязательным условием при выполнении государственных контрактов, и аванс в размере более 2 млрд рублей был перечислен на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон. В итоге около 1,3 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей, как сообщали в прокуратуре, уже были израсходованы "на цели, не предусмотренные государственным контрактом".

В новость внесены изменения (17:34 мск) - изменен заголовок, добавлена информация об аресте Тарасова.