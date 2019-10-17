Осужденный за шпионаж против России норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Подданный Норвегии Фруде Берг, осужденный за шпионаж против РФ, подал прошение о помиловании, сообщил ТАСС его адвокат Илья Новиков.

"Да, это так: он подал прошение о помиловании", - сказал защитник, отвечая на соответствующий вопрос агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Московский городской суд 16 апреля признал Фруде Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Судебный процесс проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно".

После оглашения приговора Новиков сообщал ТАСС, что его подзащитный заявил о намерении попросить о помиловании, когда приговор вступит в законную силу. Адвокат называл уголовное дело Берга "драматической историей", он высказывал мнение, что российские спецслужбы использовали его подзащитного втемную и выражал надежду на то, что норвежская сторона приложит усилия, чтобы договориться с Россией на дипломатическом уровне и решить этот вопрос. Тогда он назвал помилование Берга "хэппи эндом".

Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Как заявляли его адвокаты, Илья Новиков и Брюньюльф Риснес, Берг признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. По словам гособвинителя, Берг сотрудничал с разведывательной службой Норвегии за денежное вознаграждение.

В срок наказания ему зачтено время, проведенное под стражей с декабря 2017 года. Суд также постановил взыскать в доход государства вещественные доказательства в виде денежных средств в размере €15 тыс.