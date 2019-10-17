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СК возбудил дело против министра спорта Ставропольского края Маркова

Романа Маркова подозревают в злоупотреблении полномочиями и хищении 6 млн рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и хищении 6 млн рублей против министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщили в СК.

По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя фирмы к подготовке технического задания, определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта от лица госзаказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для общефизической подготовки для Ставропольского училища олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". Именно эта организация впоследствии заключила госконтракт на 14 млн рублей. При этом рыночная стоимость спортивного оборудования составила чуть более 8 млн рублей. Остальные 6 млн рублей были похищены.

Уголовное дело возбуждено СК России по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. По месту жительства и работы Маркова следователи СК и оперативники провели обыски, в ходе которых изъяли документацию по оказанию услуг в рамках государственного контракта.

Теги
РоссияСтавропольский край
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