Суд отказал бывшему замгубернатора Новгородской области в условно-досрочном освобождении

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Старорусский районный суд рассмотрел заявление бывшего заместителя главы администрации Новгородской области Арнольда Шалмуева об условно-досрочном освобождении (УДО) из тюрьмы. В удовлетворении ходатайства ему отказали, сообщили ТАСС в прокуратуре Новгородской области в четверг.

"В удовлетворение ходатайства ему [бывшему заместителю главы администрации Новгородской области Арнольду Шалмуеву] суд отказал", - сказали в ведомстве.

Как ТАСС сообщал ранее, 15 июля этого года срок заключения бывшего заместителя главы администрации Новгородской области Арнольда Шалмуева, уже отбывающего наказание за преступление, по решению суда увеличили с восьми лет и 10 месяцев до 10 лет. Он был арестован в 2013 году, в 2016 году - осужден по первому уголовному делу. Согласно данным, опубликованным на сайте Старорусского районного суда, Шалмуев подал ходатайство об УДО в сентябре этого года.

В 2016 году Шалмуев был осужден на 8 лет и 10 месяцев колонии за хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание дорог. Весной этого года следователи управления СК РФ по Новгородской области передали в суд материалы очередного уголовного дела в отношении экс-чиновника, которому вменялась уже ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере"). Сам Шалмуев отмечал, что считает такое наказание "несправедливым и излишне суровым".

По версии следствия, в 2011 году Шалмуев договорился с сенатором Дмитрием Кривицким о передаче взятки в размере 50 млн рублей за содействие в получении полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области. В 2012 году он передал через водителя сенатора Вадима Смирнова взятку в размере 17 млн рублей.