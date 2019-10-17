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В Москве на Строгинском мосту встали трамваи из-за короткого замыкания на путях

По словам источника в экстренных службах, пожарные не могут приступить к тушению, поскольку все находится под напряжением

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Движение трамваев приостановлено на Строгинском мосту в Москве из-за короткого замыкания на путях. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По Строгинскому мосту остановлено движение трамваев. Во время ремонтных работ произошло короткое замыкание контактного рельса с последующим возгоранием", - рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент, по данным источника, происходит тление в пролетах моста. "Пожарные не могут приступить к тушению, поскольку все находится под напряжением", - отметил он.

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