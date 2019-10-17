Водитель попавшего в ДТП в Чебоксарах троллейбуса проходил предрейсовый осмотр

ТАСС, 17 октября. Предрейсовый медицинский осмотр не выявил проблем у водителя троллейбуса, который в среду попал в ДТП в Чебоксарах. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель директора по общим вопросам Чебоксарского троллейбусного управления Николай Галкин.

В аварии пострадал 31 пассажир троллейбуса, в том числе десять несовершеннолетних. Шесть человек, в том числе водитель и один ребенок, были госпитализированы.