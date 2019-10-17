Водитель попавшего в ДТП в Чебоксарах троллейбуса проходил предрейсовый осмотр

ТАСС, 17 октября. Предрейсовый медицинский осмотр не выявил проблем у водителя троллейбуса, который в среду попал в ДТП в Чебоксарах. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель директора по общим вопросам Чебоксарского троллейбусного управления Николай Галкин.
В аварии пострадал 31 пассажир троллейбуса, в том числе десять несовершеннолетних. Шесть человек, в том числе водитель и один ребенок, были госпитализированы.
"В день ДТП водитель проходил предрейсовый медицинский осмотр, никаких жалоб не предъявлял", - сказал собеседник агентства.
Замдиректора уточнил, что троллейбус до столкновения со столбом проехал от начала маршрута не более пяти остановок. "На участке ДТП маршрут движения проходит по прямой линии. Никаких сложных поворотов на этом пути нет", - пояснил он.
16 октября троллейбус, следовавший по городскому маршруту №1 в Чебоксарах, врезался в фонарный столб. В это время он перевозил 40 пассажиров. Со слов водителя, у него свело ногу во время управления троллейбусом. Против мужчины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровья потерпевшим".