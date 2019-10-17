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Источник: неизвестный сообщил об угрозе взрыва в двух отделениях Сбербанка в Москве

В здания направлены сотрудники экстренных служб

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в два отделения Сбербанка в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Заминирован" главный офис на улице Вавилова, дом 19, второе отделение расположено по адресу Сокольническая площадь, 9а. Туда направлены сотрудники экстренных служб, идет проверка сообщения об угрозе взрывов",- сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

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