Источник: информация об угрозе взрыва в отделениях Сбербанка в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе взрывов в отделениях Сбербанка в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По уточненным данным, неизвестный сообщил о минировании трех отделений Сбербанка. Это главный офис на улице Вавилова, дом 19, второе отделение расположено по адресу: Сокольническая площадь, 9а, а третье - на Большой Якиманке. Все три отделения были проверены представителями экстренных служб, опасных предметов обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.