Пожар в селе Березняки на Сахалине потушен

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. В пятницу ночью спасатели потушили пожар в двух двухэтажных домах села Березняки, входящего в городской округ Южно-Сахалинска. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 03:50 сахалинского времени (19:50 мск - прим. ТАСС) пожар полностью ликвидирован на общей площади 458 кв. метров", - говорится в сообщении.

Пожар в двух деревянных двухэтажных жилых домах произошел в четверг вечером. 26 жильцов, включая троих детей, эвакуировались самостоятельно. Все жильцы размещены в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный". Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился с 18 октября начать выплачивать людям материальную помощь. Сгоревшие дома ранее были определены как ветхие и аварийные. Проживающих в них планировалось переселить в новостройки, которые сейчас возводятся и будут сданы в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

Вопрос дальнейшего размещения людей пока не решен.