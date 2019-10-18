Полиция нашла виновных в избиении главреда информагентства в Магадане

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Магаданские полицейские установили личности мужчин, избивших главного редактора местного информационного агентства "Весьма" Андрея Гришина в подъезде его дома. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба управления МВД России по Магаданской области.

"В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска магаданской полиции было установлено, что к преступлению причастны двое ранее не судимых жителей областного центра 27 и 19 лет. Оба фигуранта признали свою вину", - говорится в сообщении.

3 октября Андрей Гришин обратился в полицию с заявлением об избиении неизвестными, требовавшими отказаться от критических публикаций. Как ранее сообщил ТАСС сам Гришин, в 10:30 утра (02:30 мск) ему в дверь позвонил незнакомый человек и попросил выйти из дома. Когда журналист вышел в подъезд, двое мужчин избили его и угрожали ему. Гришин успел снять их на видеокамеру телефона. По словам журналиста, ему сломали очки, он получил ушибы мягких тканей и ссадину на голове. О каких именно критических статьях шла речь, Гришин не пояснил.

Дознавателями городского отдела внутренних дел было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Расследование уголовного дела продолжается.