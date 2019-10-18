Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область). Пострадавшие госпитализированы. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Южно-Курильского района.

"Сообщение о нападении медведя поступило утром в пятом часу (около 21:00 мск четверга - прим. ТАСС). Пострадавших забрали в больницу", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в Южно-Курильской больнице, куда были доставлены мужчины, один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии. Врачи пытаются сохранить ему жизнь. Второй мужчина получил не опасные для жизни травмы.

На место происшествия выехали охотоведы.