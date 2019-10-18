Вагоны и склад древесины загорелись под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Вагоны и складированные штабеля леса загорелись на железнодорожном тупике станции Мана в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 05:30 (01:30 мск - прим. ТАСС) на железнодорожном тупике станции Мана в Партизанском районе произошло возгорание четырех вагонов, груженных пиломатериалами, пустого вагона, двух сторожек и складированных штабелей леса на общей площади 4 тыс. кв. метров", - сообщил представитель ведомства.

В настоящее время пожар локализован на площади 4 тыс. кв. метров. К его тушению привлечено две единицы техники и пять человек. Со станции Саянская отправлен пожарный поезд для помощи в тушении. Погибших и пострадавших нет. Ближайший населенный пункт находится в 20 км.

В региональном главке МВД ТАСС сообщили, что место пожара оцеплено сотрудниками полиции, на месте работает следственно-оперативная группа.