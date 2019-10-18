Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности на горевшей плавбазе "Петр Житников"

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура при проверке по факту пожара на плавбазе "Петр Житников" выявила несоблюдение правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания. В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении, судовладельцу вынесено представление. Об этом в пятницу сообщается на сайте дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Приморский транспортный прокурор внес представление судовладельцу - генеральному директору АО ХК "Дальморепродукт", в отношении капитана-директора плавзавода "Петр Житников" возбудил дело об административном правонарушении по статье 11.16 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте"). Выявлены недостатки при реализации полномочий должностными лицами служб капитанов морских портов, несоблюдение требований пожарной безопасности, безопасности мореплавания при первоначальном оповещении капитаном судна уполномоченных органов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что капитанам морских портов Находка и Владивосток, а также руководителям Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства внесены представления в связи с ненадлежащим осуществлением государственного контроля.

Как сообщается, в ходе спасательной операции нарушений не выявлено.

Пожар на плавбазе произошел 23 сентября. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали на остров Шикотан, остальные остались на борту для продолжения борьбы с огнем. Позднее аварийную бригаду увеличили до 65 человек. Пожар был потушен 30 сентября, 6 октября судно прибыло в порт Славянка.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" была построена в 1989 году. Она предназначена для приема краба и рыбы и переработки их в консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также для снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость превышает 32 тысячи тонн, дедвейт - более 10 тысяч тонн. Длина плавбазы составляет 179 метров, ширина - 28 метров.