Самолет Ан-148 выкатился за пределы ВПП при посадке в городе Мирном

ТАСС, 18 октября. Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии. Пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Мирнинского района.

"Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс Иркутск - Мирный, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Погибших и пострадавших нет", - сказали в ЕДДС.

Как уточнили ТАСС в авиакомпании "Ангара", на борту самолета находились 61 пассажир и пять членов экипажа. Никто из людей не пострадал. Самолет также не поврежден. Специалисты устанавливают причину произошедшего.

"Якутская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту", - сказал представитель надзорного органа.

В пресс-службе ведомства добавили, что инцидент произошел в 09:05 по местному времени (03:05 мск).