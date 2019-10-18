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Калужский мясокомбинат приостановил работу после выявления в колбасе генома вируса АЧС

Всю партию продукции утилизировали

ТАСС, 18 октября. Предприятие "Итера" в Калужской области приостановило работу по выпуску колбасных изделий после того, как в партии готовой продукции специалисты выявили геном вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщили ТАСС в комитете ветеринарии при правительстве региона. Вся партия продукции - более 4 т - утилизирована.

Геном вируса АЧС был обнаружен в октябре в пробах колбасы "Бутербродная", отобранного на складе готовой продукции колбасного цеха компании "Итера".

"В связи с выявлением генетического материала вируса АЧС в колбасных изделиях предприятием было приостановлено производство для принятия необходимых мер по недопущению распространения вируса АЧС. В настоящее время производство готовой животноводческой продукции на предприятии не осуществляется до момента проведения всех необходимых мероприятий", - сказали в комитете.

Специалисты государственной ветеринарной службы Калужской области провели разбирательство и установили, что на производство партии колбасных изделий, в которых был выявлен фрагмент генетического материала вируса АЧС, было направлено сырье, произведенное на предприятиях в Белгородской, Тверской областях и Мордовии. Власти регионов уже подтвердили эпизоотическое благополучие своих предприятий-производителей, а также поставщиков. Специалисты комитета ветеринарии продолжают на предприятии "Итера" внеплановую проверку. Вводить карантин на производстве не планируется, поскольку на предприятии не осуществляется содержание и убой свиней.

"Объем выработанной 7 октября партии готовой продукции, в пробе которой обнаружен фрагмент генетического материала вируса АЧС, составил более 4 тыс. кг. Часть продукции была направлена в Смоленскую, Тверскую, Ростовскую, Кемеровскую области и Краснодарский край", - уточнили в комитете, отметив, что более 4 т продукции утилизировали.

Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. Вакцины и лекарств от АЧС не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения заболевания. Последний раз на территории Калужской области случай АЧС был зарегистрирован в 2016 году.

Теги
РоссияКалужская область
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