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Бывший главный свидетель в деле экс-главы Сахалина Хорошавина получил условный срок

Следствие считает, что Вячеслав Горбачев по указанию Хорошавина находил бизнесменов и договаривался с ними о взятках, брал деньги и хранил у себя до момента передачи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в пятницу вынес приговор Вячеславу Горбачеву, ранее проходившему в качестве главного свидетеля коррупционного дела бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Он получил условный срок. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Горбачев был главой секретариата Хорошавина. Сначала он являлся главным свидетелем по делу, но затем ему были предъявлены обвинение по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере. По версии следствия, именно он по указанию Хорошавина находил бизнесменов, чтобы договариваться с ними о взятках, брал деньги и хранил у себя до момента передачи. Судебный процесс в отношении Горбачева длится с 16 октября.

"Горбачев приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет", - сообщил собеседник агентства.

В своем последнем слове подсудимый полностью признал вину по каждому эпизоду. Кроме того, решением суда будет снят арест с имущества подсудимого в Москве и Краснодарском крае.

Дело Хорошавина

Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора при участии членов созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки в размере от 2 млн до 10 млн рублей с каждого. Также следствие установило, что Хорошавин, используя служебное положение, создал условия для получения взяток еще от двух лиц в 3 млн и 10 млн рублей. Это были деньги за содействие в подготовке и проведении избирательных кампаний на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 500 млн рублей. Сейчас Хорошавин знакомится с материалами второго заведенного на него уголовного дела. Оно связано с взятками при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска в 2014 году.

Теги
РоссияСахалинская область
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