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Число госпитализированных после массового отравления в Иркутске возросло до 23 человек

У пострадавших диагностировали сальмонеллез

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Количество попавших в больницу после массового отравления в одной из столовых в Иркутске выросло до 23 человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем.

"По состоянию на 18 октября пострадавших - 23 человека, они в больнице. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

14 октября семь человек попали в инфекционную больницу Иркутска в состоянии средней степени тяжести с признаками пищевого отравления. Все они ели в столовой, расположенной по адресу: ул. Горького, 15. После этого почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у отравившихся диагностирован сальмонеллез. Специалисты Роспотребнадзора провели обследование пищеблока столовой, в результате выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе нарушения при хранении особо скоропортящихся пищевых продуктов, нарушение дезинфекционного режима. С 15 октября столовая закрыта.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Теги
РоссияИркутская область
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