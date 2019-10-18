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СМИ: на Аляске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Пострадали по меньшей мере четыре человека

ТАСС, 18 октября. Пассажирский самолет авиакомпании Peninsula Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы у аэропорта города Уналашка в штате Аляска. Об этом в ночь на пятницу сообщила радиостанция KUCB.

По ее данным, по меньшей мере четыре человека пострадали при инциденте. Точное число пассажиров на борту самолета не уточняется.

Воздушное судно следовало из города Анкоридж в Уналашку. Ему удалось зайти на посадку только со второго раза, после чего оно выкатилось за пределы ВПП и едва не съехало в водоем.

На месте работают полиция и медики, в районе инцидента перекрыто движение транспорта. Причины инцидента выясняются.

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