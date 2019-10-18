Суд оставил под арестом директора лагеря "Холдоми", где произошел пожар

ТАСС, 18 октября. Суд оставил без изменения решение о продлении меры пресечения до 22 декабря директору лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае, где летом произошел пожар и погибли четверо детей. Об этом сообщили ТАСС в Хабаровском краевом суде в пятницу.

По делу о пожаре в лагере были арестованы, в частности, владелец горнолыжного комплекса "Холдоми" Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми", а также директор этого лагеря Максим Кузнецов. Против них были возбуждены дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "Халатность". В сентябре им продлили меру пресечения до 22 декабря. Были поданы апелляции, Бурлаков в пятницу оставлен под арестом.

"Решение первой инстанции оставлено без изменений", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, в июле в лагере проводились плановые учения, в ходе которых начальник отдела надзорной деятельности регионального главка МЧС Эдуард Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке было организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха. Новгородцев был арестован в июле, затем мера пресечения ему продлевалась в сентябре, в начале октября суд отпустил его под домашний арест.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, из 26 палаток сгорели 20.