Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Пропавший в поселке Бобровский Свердловской области десятилетний школьник найден живым. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Заявление о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы 17 октября в 21:40. К поиску также приступили волонтеры отряда "Лиза Алерт".

"История с исчезновением ребенка закончилась благополучно, он найден в своем же поселке живым и здоровым. В эти минуты сыщики уголовного розыска везут его в территориальное УВД, куда вызовут его законных представителей и официально передадут. Естественно, он будет осмотрен врачами на предмет состояния здоровья. Обнаружили его вблизи здания администрации поселка Бобровский, где он и проживает", - сказал Горелых, добавив, что ребенок состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

"Это далеко не первый случай, когда малыш уходил "в путешествие": буквально два дня назад была такая же история, но его довольно быстро нашли. И до этого такие факты фиксировались многократно, ему ничего не стоило по пути из школы поставить портфель у остановки и пойти гулять. <…> Сначала его сняли с учета, потому что было некоторое затишье по таким "приключениям", но этой осенью все началось по новой", - добавил он.