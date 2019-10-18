Тайфун "Хагибис" нанес ущерб японскому сельскому хозяйству в размере $354 млн

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Тайфун "Хагибис", который обрушился на Японию в минувшие выходные, нанес экономический ущерб национальному сельскому хозяйству в размере 38,3 млрд иен ($354 млн по текущему курсу). Об этом свидетельствуют озвученные в пятницу министерством сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства предварительные данные.

Подчеркивается, что эта цифра может возрасти, поскольку японское ведомство все еще проводит оценку ущерба, нанесенного сельскому хозяйству страны мощными дождями, вызвавшими разливы рек и сходы оползней.

В Японии продолжаются активные поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий удара тайфуна "Хагибис", который стал причиной гибели по меньшей мере 78 человек. Еще девять жителей страны числятся пропавшими без вести. Около 100 тыс. частных жилых домов и квартир в центральном и северо-восточном регионах остаются без водоснабжения.