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В "Матросской Тишине" четверо арестантов госпитализированы с признаками опьянения

Как сообщил источник в правоохранительных органах, предварительно, заключенные отравились сильнодействующими препаратами

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Четверо арестованных в столичном СИЗО "Матросская Тишина" госпитализированы в городскую больницу с признаками опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

"17 октября в СИЗО-1 Москвы во время проверки было выявлено четверо арестованных с признаками опьянения. Медицинским работником для их качественного обследования и оказания медицинской помощи было принято решение направить данных арестованных в одну из городских больниц", - сказали в пресс-службе.

Столичная прокуратура начала проверку по данному факту.

"Прокуратурой Москвы организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о содержании лиц под стражей по факту доставления троих заключенных СИЗО-1 УФСИН России по Москве в медицинское учреждение. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц учреждения", - говорится в сообщении прокуратуры в Instagram.

Сейчас жизни арестантов ничего не угрожает. 

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительно, заключенные отравились сильнодействующими препаратами.

В новость были внесены изменения ( 9:55 мск) — добавлены подробности по тексту. 

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Россия
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