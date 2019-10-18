В Крыму задержали россиянку, разыскиваемую за оскорбление представителя власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Пограничники задержали в Крыму гражданку РФ, находившуюся в розыске по подозрению в оскорблении представителя власти. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в автомобильном пункте пропуска "Армянск" в общем пассажиропотоке выявлена гражданка Российской Федерации 1967 года рождения, которая с начала текущего месяца числится в федеральном розыске", - говорится в сообщении.

В ходе проверки документов 52-летней женщины пограничникам стало известно, что она была объявлена в розыск правоохранительными органами Ямало-Ненецкого автономного округа. Уголовное дело в отношении нее менее двух недель назад передано в суд, а она сама находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что женщина проходит по уголовному делу, за которое в соответствии со статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года", - сообщает ведомство.

В ходе опроса задержанная сообщила, что направилась к родственникам в Киев.

Женщина передана в полицию города Армянска для последующей отправки инициатору розыска.