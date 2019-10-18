Россиянину в Белоруссии увеличили срок лишения свободы за ввоз наркотиков с 12 до 15 лет

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда пересмотрела уголовное дело по обвинению гражданина России в незаконном перемещении наркотических средств через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), увеличив для него срок лишения свободы с 12 до 15 лет. Об этом сообщила в пятницу служба информации прокуратуры Брестской области.

"Определением судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда гражданину РФ по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте генеральной прокуратуры Белоруссии.

По данным прокуратуры, при проверке законности приговора суда первой инстанции прокурор пришел к выводу, что назначенное обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы "не соответствовало тяжести преступлений и личности обвиняемого вследствие мягкости". По мнению прокурора, суд не учел то, что обвиняемый совершил тяжкое и особо тяжкое преступления, а также повышенную общественную опасность содеянного.

По данным следствия, в марте нынешнего года гражданин РФ незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС в международном автодорожном пункте пропуска "Песчатка" гашиш массой 9,55 кг и марихуану в высушенном виде массой 9,98 кг. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Брестской области.