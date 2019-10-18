Руководство ОМВД "Дорогомилово" задержали за взятку в 3,5 млн рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Руководство отдела МВД "Дорогомилово" в Москве задержано по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, эти деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей.

"17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска. По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. "Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности", - отметили в МВД.

В связи с задержанием руководство столичной полиции начало проверку.

"Руководством столичного главка полиции назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в ведомстве.