Полицейские застрелили медведя в центре Ухты

СЫКТЫВКАР, 18 октября. /ТАСС/. Медведя заметили в центре города Ухты в Республике Коми, прогнать его не удалось, поэтому пришлось ликвидировать из-за угрозы горожанам. Об этом рассказала ТАСС начальник пресс-службы МВД по региону Вера Железцова.

"Вчера поздно вечером в промежутке между 22 и 23 часами поступило пять сообщений о гулявшем в Ухте медведе. Сообщения были из разных мест, в основном из центра города. Выехавший наряд ДПС обнаружил хищника. Медведя пришлось ликвидировать, поскольку неизвестно, как бы он дальше себя повел, мог напасть на людей", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы.

По ее данным, ранее несколько сигналов о другом медведе поступали от жителей ухтинского поселка Водный. Хищника видели у жилых домов, у мусорных баков, затем он ушел.

Волки и медведи с середины лета регулярно наведываются в населенные пункты в Коми, хватают домашних животных и скот. Каждый день в социальных сетях и региональных СМИ появляются сообщения про растерзанных волками собак даже в пригородах Сыктывкара. В августе в центре поселка Едва Удорского района погибла 15-летняя девочка в результате нападения волка.

Охотоведы объяснили массовый выход диких зверей в этом году отсутствием корма в лесу из-за холодного и дождливого лета, что привело к снижению численности лосей и зайцев. Хищников привлекают также нелегальные свалки в населенных пунктах, свободно пасущийся скот и собаки без привязи. Минприроды Коми рекомендовало местным властям ликвидировать свалки, отловить безнадзорных собак и организовать уличное освещение.

На ситуацию отреагировал глава Республики Коми Сергей Гапликов, он распорядился выделить из резервного фонда правительства региона 5 млн рублей на компенсацию стоимости лицензий на отстрел волков и медведей, а также на доплату охотникам за добычу хищников.