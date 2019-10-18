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В Саратове рабочие муниципального предприятия вместо вакцинации собак отстреливали их

Возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с животными и превышении должностных полномочий

САРАТОВ, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали сотрудников местного муниципального предприятия в Саратове, которые вместо того, чтобы отлавливать и вакцинировать бродячих животных, занимались их отстрелом, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД региона.

"В Саратове возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с животными и превышении должностных полномочий. Задержаны работники одного из муниципальных учреждений, учредителем которого является комитет дорожного хозяйства города Саратова", - говорится в сообщении.

По версии следствия, работники предприятия должны были отлавливать на улицах города безнадзорных животных и помещать их в приют. Однако вместо этого они каждую ночь занимались отстрелом собак. У троих их них изъяты пневматическое оружие, дротики и шприцы с препаратом, предназначенным для умерщвления животных.

"Кроме того установлено, что средства, выделяемые на отлов, вакцинирование и содержание животных, присваивались Сумма ущерба, причиненного бюджету Саратовской области, может превышать 1 млн 300 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияСаратовская область
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