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В Приморье против подозреваемых в браконьерской охоте на косуль возбудили уголовное дело

Ранее специалисты центра "Амурский тигр" и службы охотничьего надзора задержали в тайге в Приморском крае четверых людей с тепловизорами и полуавтоматами

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники отдела МВД по Пожарскому району Приморского края возбудили уголовное дело в отношении четырех жителей региона, которые были задержаны в тайге несколько дней назад по подозрению в незаконной охоте на косуль. Об этом сообщается в пятницу на сайте УМВД по Приморскому краю.

Несколько дней назад специалисты центра "Амурский тигр" и службы охотничьего надзора задержали в тайге в Приморском крае четверых людей с тепловизорами и полуавтоматами. Все четверо задержанных оказались жителями поселка Лучегорск Пожарского района. В ходе досмотра грузового отсека вездехода, на котором приехали в тайгу подозреваемые, было обнаружено мясо предположительно девяти разделанных туш косуль, а также два полуавтоматических карабина с оптическими прицелами, боеприпасы к ним, тепловизоры, прожекторные фонари, рыболовные сети и рыба.

"Дознавателем Отдела МВД России по Пожарскому району Приморского края в отношении подозреваемых в браконьерстве возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ [незаконная охота]",- говорится в размещенном на сайте сообщении. Отмечается, что обнаруженные фрагменты животных и оружие направлены на экспертизу, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, а также причиненный ущерб природе региона.

Теги
РоссияПриморский край
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