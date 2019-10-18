Внедорожник опрокинулся на лесовозной дороге в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Автомобиль-внедорожник опрокинулся на лесовозной дороге в Тернейском районе на севере Приморья, погибли три человека, один из пассажиров госпитализирован и находится в коме. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в 15 км от села Малая Кема Тернейского района. <...> По предварительной информации, за рулем автомобиля Исудзу Бигхорн (Isuzu Bighorn) находился 33-летний мужчина. Двигаясь по лесовозной дороге, водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли три человека: водитель и двое пассажиров в возрасте 33 и 36 лет", - говорится в сообщении.

Один из пассажиров, 29-летний мужчина, госпитализирован в состоянии комы. Стаж вождения водителя Исудзу составлял 14 лет, в 2019 году к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина не привлекался. Проводится проверка.